Платформа DC Lite, при помощи регулярных рассылок, решает задачу своевременного информирования наших существующих клиентов о новинках и акциях нашего магазина. Результатом мы довольны - наблюдается увеличение объема продаж, а также идет привлечение новых клиентов. Нам осталось только научится пользоваться всеми возможностями сервиса, которых достаточно много. Ильдар

ООО "Сантехплатинум"

http://www.santehplatinum.ru/

Работаем с DC Lite с 2014 года. Задача была собрать воедино базу наших подписчиков, не нагружая рассылочным модулем сайт компании, и обеспечить срочное и обязательное уведомление клиентов о появлении новых услуг в компании, актуальных новостях. Результатами вполне довольны. Что хочется отметить: оперативные ответы менеджеров службы поддержки в моменты, когда это необходимо, удобная навигация в личном кабинете, сбор актуальной информации по каждой из рассылок, возможность сегментирования баз. Екатерина Ковалева, руководитель отдела маркетинга

Intelligent Solution Group

Isg-consult.com