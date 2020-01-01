Платформа DC Lite, при помощи регулярных рассылок, решает задачу своевременного информирования наших существующих клиентов о новинках и акциях нашего магазина. Результатом мы довольны - наблюдается увеличение объема продаж, а также идет привлечение новых клиентов. Нам осталось только научится пользоваться всеми возможностями сервиса, которых достаточно много.
Ильдар ООО "Сантехплатинум" http://www.santehplatinum.ru/
Работаем с DC Lite с 2014 года. Задача была собрать воедино базу наших подписчиков, не нагружая рассылочным модулем сайт компании, и обеспечить срочное и обязательное уведомление клиентов о появлении новых услуг в компании, актуальных новостях. Результатами вполне довольны. Что хочется отметить: оперативные ответы менеджеров службы поддержки в моменты, когда это необходимо, удобная навигация в личном кабинете, сбор актуальной информации по каждой из рассылок, возможность сегментирования баз.
Екатерина Ковалева, руководитель отдела маркетинга Intelligent Solution Group Isg-consult.com
В целом - довольны сервисом DC Lite, ваш продукт экономит нам значительное количество времени. Изначально была поставлена задача - обеспечить полную доставляемость писем, с чем мы успешно справляемся совместными силами с DC Lite.
Анна Мещанинова ООО «Система Северо-Запад» 1gl-spb.ru
«Модерн-Стиль А» занимается продажей мебельной фурнитуры и комплектующих, продукт DC Lite используется нами для оповещения клиентов актуальной информацией. Результатами использования платформы email рассылок мы довольны - клиенты в курсе наших новых цен, акций, режима работы и т.д. Всё устраивает. К новому интерфейсу привыкли.
Руслан Алиев ООО "Модерн Стиль А" http://ms-furnitura.ru/
Команда DC Lite с помощью платформы email рассылок помогает нам решить вопрос информирование клиентов. Была поставлена цель - донести до клиента информацию новостную, о скидках и т.д. Визуализация продуктов и предложений. Результат - письма доходят, этим довольны. Процент конверсии стабилен.
Компания “Эго Инжиниринг” http://www.egoing.ru
Мы искали грамотный инструмент для создания рассылки. Перед нами стояли задачи - разработать шаблон рассылки своими силами и отслеживать открытия/ клики/ отписки. С помощью платформы DC Lite был выбран профессиональный редактор, отработан шаблон рассылки по всем необходимым тематикам. Все поставленные задачи выполнены, результатом работы с командой DC Lite мы довольны.
ICS Travel Group www.ics.travel.ru
Мы довольны нашим взаимодействием с DC Lite по проекту e-mail маркетинга в компании "АиР". На сегодняшний день с помощью платформы DC Lite полностью решен вопрос по оперативному информированию наших клиентов и заказчиков о проходящих акциях и новостях компании. Обратная связь и повторные заказы увеличились в несколько раз.
Константин Игупов, менеджер Интернет магазина ООО "Компания "АиР" http://zlatoust-air.ru/ru/
Команда DC Lite успешно справилась с поставленной перед ней задачей - помочь нам построить доверительные отношения с клиентами, привлечь внимание, убедить их воспользоваться нашими услугами. Благодаря Вашему продукту у нас есть возможность доносить информацию до наших клиентов: создать образ компании, сообщать о проектах компании большому количеству пользователей, напоминать о себе.